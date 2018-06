Prozess um Siegauenvergewaltigung muss neu verhandelt werden

Gefängnisstrafe oder Einweisung

Die Schuldfrage ist in dem neuen Verfahren allerdings nicht mehr zu klären. Die wurde vom Bundesgerichtshof eindeutig bestätigt. Es geht also um die Frage: Schuldfähigkeit ja oder nein. Und damit: Gefängnis oder dauerhafte Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung. Die Tat im April vergangenen Jahres hatte für Schlagzeilen gesorgt, denn der Ghanaer war mit großer Brutalität vorgegangen. Er hatte das in der Siegaue zeltende Pärchen überfallen, mit einer Astsäge bedroht und die junge Studentin vor den Augen ihres Freundes vergewaltigt.

Keine Reue im Prozess

Im Prozess hatte der Mann, der in seinem Heimatland wegen Mordes gesucht wird, keinerlei Reue gezeigt. In der Haft randalierte er mehrfach und steckte seine Zelle in Brand.