Fast verschwunden aus Rhein und Sieg: Können wir den Aal noch retten?

Im Becken des Fischereimuseums an der Sieg tummeln sich gut 100 Aal-Kinder, sogenannte „Glasaale“. Und drumherum gut 20 Grundschüler, die sie gleich mit Eimern runter an den Fluss tragen wollen. Damit sie die Sieg hochschwimmen und dort heranwachsen können.

Etwa 20 Grundschüler:innen tragen die sogenannte „Glasaale“ mit Eimern runter an den Fluss.

Von alleine kommt nämlich schon lange kaum noch ein Aal über den Rhein bis in die Sieg. Dabei waren der Rhein und seine Nebenflüsse bis in die 70er-Jahre ein wahres Aal-Eldorado. In Massen wurden die Tiere nachts mit sogenannten Aal-Schockern gefangen und ernährten damit viele Familien.

95 Prozent weniger Aale als früher

Weltweit ist der Bestand an Aalen seitdem um 95 Prozent eingebrochen. Die Gründe sind vielfältig: Wasserkraftanlagen, die den Wanderfischen den Weg versperren, Umweltgifte, Überfischung und möglicherweise auch die Verschiebung von Meeresströmungen. Denn der Aal schwimmt, um sich fortzupflanzen, einmal um die halbe Welt. Und ihn künstlich zu züchten ist bisher noch niemandem gelungen.

Die erstaunliche Weltreise der Aale

Wenn Aale geschlechtsreif sind, machen sie sich von unseren Flüssen aus auf die Reise: Ein Jahr lang schwimmen sie, ohne zu fressen, bis vor die nordamerikanische Küste in die Sargasso-See. Dort laichen sie, und sterben anschließend. Ihre Larven treiben drei Jahre lang mit dem Golfstrom zurück bis zur europäischen Küste. Dort verwandeln sie sich in Glasaale.

Jedes Jahr 18 Millionen Glasaale in deutschen Flüssen

Auf der Hand eines Fischers liegt ein Glasaal neben einem Streichholz zum Größenvergleich.

Weil sie in diesem Stadium für Vögel und Fische begehrte Leckerbissen sind, fischt man sie dort inzwischen massenhaft ab und bringt sie überall in Europa in die Flüsse, in die sie von alleine nur noch vereinzelt gelangen. So werden alleine in NRW jedes Jahr 1,5 Millionen Glasaale ausgesetzt, deutschlandweit sogar 18 Millionen.

Die 100 Tiere, die die Schülerinnen und Schüler der Müllekovener Grundschule jetzt in die Sieg setzen, sind nur ein kleiner Bruchteil. Nach Ostern will die Fischereibruderschaft an dieser Stelle mehrere tausend Glasaale freilassen. Von dort aus schwimmen die Fische die Sieg hoch und bleiben dort die nächsten sechs bis fünfzehn Jahre. Bis sie geschlechtsreif sind und sich wieder auf die große Reise machen.

Darüber berichtet der Westdeutsche Runfunk im Westblick, WDR 5 und in der Lokalzeit aus Bonn, 15.03.2022.