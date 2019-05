In der Bonner Elisabeth-Selbert-Gesamtschule steht an der Foyer-Wand: " Artikel 3: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. " Mit solchen Schriftzügen sollen die Schüler im Alltag an verschiedenen Stellen mit den Werten unserer Verfassung konfrontiert werden.

" Grundgesetz nicht immer Thema "