Die Essener Sicherheitsfirma Kötter will sieben Monate früher als vereinbart aus den Verträgen für die Kontrollen an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn aussteigen. Das hat ein Kötter-Geschäftsführer am Montag (28.10.2019) dem WDR bestätigt.

Als Grund für den früheren Ausstieg nennt Kötter-Geschäftsführer Peter Lange die hohen Verluste, die der Konzern im Bereich Aviation seit längerem mache. So könne der pauschale Stundensatz, der zu Vertragsbeginn für die derzeit über 1.000 Kontrollkräfte vereinbart wurde, die gestiegenenes Personalkosten nicht decken.

Kötter darf in Düsseldorf vorzeitig aufhören

Nach Angaben von Kötter hat das zuständige Bundesbeschaffungsamt dem vorzeitigen Vertragsende Ende Mai 2020 bereits zugestimmt, jedoch nur in Düsseldorf. Den Vertrag am Flughafen Köln-Bonn müsse Kötter bis Ende 2020 erfüllen, heißt es.

Die Essener Sicherheitsfirma führt seit 2004 an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn im Auftrag der Bundespolizei die Fluggast- und Handgepäckkontrollen durch. Die Modalitäten regelt ein Vertrag, der mit dem Bundesbeschaffungsamt 2014 geschlossen wurde. Der Vertrag hat eine fünfjährige Laufzeit vom 1.01.2015 bis 31.12.2020.

Sicherheitsfirma stand in der Kritik

Die Sicherheitsfirma hatte immer wieder in der Kritik gestanden. Die Gewerkschaft Verdi hatte erst im Juli 2019 den hohen Krankenstand bei Kötter bemängelt. Zudem war im März bekannt geworden, dass Mitarbeiter unter Druck gesetzt worden waren, nicht an Streiks teilzunehmen.