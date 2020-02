Nicht nur die Kölner Feuerwehr steht an Karneval vor der einsatzreichsten Zeit des Jahres. Auch der Leiter der Feuerwehr, Christian Miller, erwartet 70 Prozent mehr Notrufe als an normalen Tagen - da sind es rund 1.000 Notrufe. Bis zu 400 Feuerwehrleute werden an den Haupttagen im Einsatz sein. Es gibt über die Stadt verteilt 26 Notfall-Hilfsstellen. Mobile Einsatztrupps sind auf den Strassen unterwegs, um dort schnell reagieren zu können und zum Beispiel Rettungswagen den Weg freimachen zu können.

40 Streetworker unterwegs

In weiten Teilen der Innenstadt dürfen zeitweise keine Lastwagen fahren. In der Altstadt und im Kwartier Lateng herrscht Glas- und Flaschenverbot. Zur Betreuung von jungen Jecken werden insgesamt 40 Streetworker unterwegs sein. Sie findet man unter anderem an zwei festen Standorten am Fischmarkt in der Altstadt und an der Roonstrasse nahe des Zülpicher Platzes.