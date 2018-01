Es müsse mehr für den Schutz der Umsiedler getan werden, sagen die Grünen; ob in den alten Orten oder am neuen Umsiedlungsstandort. Immer wieder komme es zu Straftaten oder zu Sachbeschädigungen, Einbrüchen und Plünderungen.

In den alten Ortschaften würden illegale Autorennen veranstaltet und in mehreren Häusern sei Feuer gelegt worden. In den letzten Jahren, so die Grünen, seien drei Feuerwehrleute bei Einsätzen ums Leben gekommen.

Gespräche mit RWE und Innenminister