Polizei und Stadt Köln haben am Donnerstag (01.08.2019) die Verleiher von E-Scootern in einem sogenannten Sicherheitsgespräch aufgefordert, mehr für die Sicherheit ihrer Kunden zu tun. Außerdem sollen die Verleiher dafür sorgen, dass die elektrischen Tretroller keine Wege blockieren. Das Ordnungsamt will nach eigenen Angaben falsch geparkte E-Scooter künftig auf Kosten der Eigentümer abtransportieren lassen.