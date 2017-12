Kein Waffenverbot in der Düsseldorfer Altstadt

Die Stadt Düsseldorf hat gemeinsam mit Vertretern von Polizei und Justiz auf einer Sicherheitskonferenz am Montag (11.12.2017) beraten, wie vor allem die Altstadt künftig sicherer werden kann. Nach mehreren Messerstechereien war auch über ein Waffenverbot diskutiert worden.

OB Geisel: Waffenverbot hätte Taten nicht verhindert

Auch mit Blick auf die jüngsten Messerangriffe hält Oberbürgermeister Thomas Geisel ( SPD ) ein solches Verbot für unverhältnismäßig: " Alle Besucher müssten kontrolliert werden, das können Stadt und Polizei nicht gewährleisten. " Die Messerstechereien seien alle mit Waffen verübt worden, die auch jetzt bereits verboten seien, so Geisel. Ein Verbot hätte daher die Taten nicht verhindert.

Polizeipräsident Norbert Wesseler verwies auf Statistiken: " Objektiv gesehen, sind Straftaten wie Körperverletzungen, Raub oder Taschendiebstähle seit 2015 deutlich zurückgegangen, teilweise um die Hälfte. "

Stadt plant eingeschränktes Alkoholverbot

OB Geisel (l.) und Polizeipräsident Wesseler wollen die Altstadt sicherer machen

Zumindest den Alkoholkonsum will die Stadt aber einschränken. Altstadt-Kioske sollen am Wochenende und vor Feiertagen nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen. " Das ist zwar nicht das Allheilmittel, aber dadurch lassen sich Ordnungswidrigkeiten wie Wildpinkeln oder lautstarke Pöbeleien durch zu viel Alkohol vielleicht reduzieren ", so OB Geisel.

Die Polizei kann sich darüber hinaus auch vorstellen, die Videobeobachtung auf einige Nebenstraßen in der Altstadt auszuweiten.

Böllerverbot und mehr Polizei an Silvester

Für Silvester setzt die Stadt wieder auf das im vergangenen Jahr erstmals eingeführte Böllerverbot in der Altstadt. Außerdem sollen in diesem Jahr noch mehr Polizisten präsent sein, kündigten Stadt und Polizei am Montag an.

Auch dieses Silvester soll die Altstadt böllerfreie Zone sein

" Wir wollen uns flexibler aufstellen, auch, um kurzfristig auf die Reisebewegungen von potentiellen Störern oder Straftätern reagieren zu können, wenn etwa klar ist, dass sie im Zug auf dem Weg nach Düsseldorf sind ", erläuterte Polizeipräsident Wesseler. Beim vergangenen Jahreswechsel war es in der Altstadt weitgehend friedlich geblieben.

Dauerhafte Sperren in der Altstadt