Waffenfunde bei Razzia in Shisha Bar

Die Polizei hat am Donnerstagabend (10.01.2019) eine Shisha-Bar durchsucht, die als Treffpunkt der Rockerszene gilt. Die Bar in der Innenstadt gehört der Frau des Chefs der Rockergruppe Bandidos. Der war vor einer Woche an einer Schießerei in der Nähe des Hauptbahnhofs beteiligt.

Waffen wurden beschlagnahmt

Shisha Bar ist Rockertreff

Bei der Razzia in der Bar wurde umfangreiches Beweismaterial sowie Waffen und Hehler-Ware sichergestellt. Einzelheiten zu den Beweismitteln will die Polizei wegen der gegen Mitglieder der Rockerszene laufenden Ermittlungen nicht mitteilen.

An Waffen stellte die Polizei eine Gaspistole und ein Butterflymesser sicher. Vor der Bar hat die Polizei in einem Auto mehrere teure Uhren und 19.000 Euro Bargeld gefunden. Kölner Polizei und Ordnungsamt hatten zu Beginn dieser Woche regelmäßige Kontrollen der Shisha-Bars angekündigt.