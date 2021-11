Aus Klimaschutzgründen: Shell beendet Rohölverarbeitung in Wesseling

Durch den Umbau des Standortes Wesseling will Shell jährlich eine Million Tonnen CO2 einsparen. Stattdessen will sich das Unternehmen künftig auf die Produktion von grünem Strom und Wasserstoff konzentrieren.

Bis 2050 will der Mineralöl- und Erdgaskonzern CO2-neutral produzieren. Die Rohölproduktion in Godorf soll dagegen bestehen bleiben.

Anlagen sollen klimaneutral werden

Mit neuen oder umgewidmeten Anlagen soll künftig der Rohstoff Erdöl ersetzt werden. Für mehr CO2-freie oder-arme Produkte kämen zunehmend etwa Wasserstoff oder Abfallstoffe zum Einsatz.

Dafür sollen bestehende Anlagen abgebaut, neue geschaffen und vorhandene umgerüstet oder umgewidmet werden, so der Konzern.

Mitarbeiter wurden am Donnerstag informiert

An den Standorten Wesseling und Köln-Godorf arbeiten insgesamt rund 3.000 Menschen. Die Hälfte davon sind nach Konzernangaben Mitarbeiter von Shell, die andere Hälfte Beschäftigte anderer Firmen. Vorstellbar sei, die Beschäftigten auf andere Arbeitsplätze zu versetzen, um- und weiterzuschulen. Auch betriebsbedingte Kündigungen wolle der britisch-niederländische Konzern möglichst vermeiden.

Shell ist etwa für ein Zehntel des CO2 Ausstoßes in Deutschland verantwortlich. Der Energy and Chemicals Park Rheinland besteht aus zwei Werksteilen, dem Werk in Köln-Godorf und dem in Wessling. Die Raffinerie ist die größte in Deutschland.