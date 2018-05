Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf droht das Aus

Das geplante Open-Air-Konzert von Ed Sheeran an der Düsseldorfer Messe steht immer mehr in Frage. Die Grünen im Düsseldorfer Rat haben am Montagabend (28.05.2018) entschieden, eine Ausnahmegenehmigung für dieses eine Konzert abzulehnen. Der Stadt, so die Grünen, lägen immer noch nicht alle notwendigen Unterlagen vor.

Partei kritisiert OB

Deshalb bezöge sich eine Entscheidung im Planungsausschuss in zwei Wochen (13.06.2018) nur auf dieses eine geplante Konzert und wäre keine Dauerlösung. Als unverhältnismäßig bezeichneten die Grünen zudem, mehr als 100 Bäume für ein Open-Air-Event zu fällen. Die Partei kritisiert obendrein die schlechte Kommunikation der Pläne durch Oberbürgermeister Geisel.

CDU-Zustimmung erforderlich

Ob das Konzert tatsächlich stattfinden kann, hängt damit wohl von der Zustimmung der CDU ab. Sollte auch sie die Pläne ablehnen, gäbe es keine Genehmigung für die Veranstaltung.