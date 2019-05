Staatsanwaltschaft: Unzulässige Uniformierung

Die Staatsanwaltschaft sah darin eine unzulässige Uniformierung. Die Angeklagten hätten in ihren Westen eine Zitat " suggestiv-militante Wirkung " auf junge Muslime gehabt. Das verneinten die Verteidiger.

Der Fall der Scharia-Polizei hatte für ein großes Echo in der Politik und in den Medien gesorgt. In einem ersten Prozess hatte das Wuppertaler Landgericht die Angeklagten freigesprochen. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aber kassiert und den Fall nach Wuppertal zurückverwiesen.