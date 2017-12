Shakira holt im Juni Konzert in Köln nach

Das Konzert in der Kölner Arena sei am 5., das in der Münchner Olympiahalle am 17. Juni geplant, teilte der Veranstalter am Mittwoch (27.12.2017) mit.

Shakira hatte im November ihre El-Dorado-Welttournee wegen der lädierten Stimmbänder verschoben. Die Ausheilung der Erkrankung dauere länger als gedacht, so dass sie erst im Frühsommer in Europa auf der Bühne stehen könne.