Verdacht auf Vergewaltigung in einem Sonderzug mit rund 700 Borussia-Mönchengladbach-Fans: Diese befanden sich in der Nacht zum Sonntag (15.04.2018) auf dem Heimweg nach dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München.

Eine 19-Jährige gab an, während der Fahrt auf der Zugtoilette von einem Mann vergewaltigt worden zu sein.

19-Jährige rief ihre Eltern an

Nach Angaben der Bundespolizei hatte sich die 19-Jährige gegen 2 Uhr nachts aus dem fahrenden Fanzug bei ihren Eltern gemeldet. Daraufhin holten die Beamten die junge Frau am nächstgelegenen Bahnhof in der Nähe von Frankfurt am Main aus dem Zug.

Kontrolle an allen Bahnhöfen

Der Sonderzug auf dem Bahnhof von Mönchengladbach

Im Anschluss überprüfte die Bundespolizei an allen weiteren Haltebahnhöfen die aussteigenden Gladbach-Fans, unter anderem in Koblenz und Bonn.

Der Großteil der Fans fuhr jedoch bis Mönchengladbach, wo der Sonderzug am Morgen um kurz vor 8 Uhr ankam. Dort wurden von allen verbliebenen Reisenden Personalien aufgenommen, außerdem machten die Beamten Fotos.

Es gibt Hinweise auf mutmaßlichen Täter

Es gibt Hinweise, dass die Polizei möglicherweise einen mutmaßlichen Täter im Visier hat. Weitere Angaben wurden wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht.

Am Montag (16.04.2018) soll es weitere Informationen geben.