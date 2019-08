Missbrauch in Kevelaer: Gab es mehr Opfer?

Nun scheint der Fall eine neue Dimension zu erreichen. In von ihm organisierten Ferienfreizeiten könnte es drei weitere Opfer geben; der Sozialpädagoge soll viermal sexuell übergriffig gewesen sein.

Ausmaße noch nicht abzusehen

" Die mutmaßlichen Übergriffe des Beschuldigten sollen sich jeweils in den Nachtstunden abgespielt haben. Teilweise in Zelten oder auch in einer Turnhalle zu einem Zeitpunkt als die Kinder schliefen. Die Kinder sind teilweise durch die Manipulation erwacht und haben den Beschuldigten uns gegenüber als Täter bezeichnet ", sagt Günter Neifer von der Staatsanwalt Kleve.

Ein Haftprüfungsantrag wurde laut Staatsanwaltschaft abgelehnt. Es herrsche Wiederholungsgefahr. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Ermittler befragen Eltern von Kindern, die an solchen Freizeiten teilgenommen haben. Es sei nicht auszuschließen, " dass weitere Opfer bekannt werden können ", so Neifer weiter.

Stand: 23.08.2019, 20:59