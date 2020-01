Sexueller Missbrauch in der Kirche: "Ich musste ihm seine Verbrechen beichten"

Im Jahr 2012 erträgt Karl Haucke die Erinnerung an seine Schulzeit nicht mehr. Mit einem Suizidversuch will er seiner Vergangenheit entkommen. Einer Kindheit, in der er, wie er berichtet, über fast vier Jahre hinweg wöchentlich von einem Pater am Collegium Josephinum in Bonn vergewaltigt wurde. Als Karl Haucke sich das Leben nehmen will, ist er 61 Jahre alt.

" Über Jahrzehnte habe ich mich nicht mehr an die Taten erinnert ", sagt der mittlerweile 69-Jährige. " Es war ein Selbstschutzmechanismus. " Erst als der damalige Rektor des Canisius-Kollegs in Berlin, Klaus Mertes, auf Anstoß von drei Schülern an die Öffentlichkeit ging, kam auch Hauckes Erinnerung wieder.