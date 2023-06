Gewalt gegen Sexarbeiterinnen: Plakataktion in Aachen

"Alles klar bei euch? Braucht ihr was?" Mit diesen Fragen gehen Nora Gehendges und ihre Kolleginnen gerne auf die Frauen zu, die rund um den Aachener Kaiserplatz Straßensexarbeit anbieten. Gerne werden Kondome oder Gleitgel genommen, häufig auch Desinfektionsmittel, Taschentücher sowie etwas zum Essen und Trinken. "Arbeitsmittel halt" , sagt Nora schmunzelnd.

Prostitution am Kaiserplatz offiziell illegal

Sozialarbeiterinnen Nora Gehendges und Sara Supra bei der Arbeit auf der Straße

25 bis 30 Frauen sind es nach Schätzungen der Polizei, die rund um dem Kaiserplatz in Aachen Straßensexarbeit anbieten. Weil der Kaiserplatz innerhalb der Sperrzone liegt und die Sexarbeit damit hier offiziell illegal ist, sind die meisten Frauen auch nicht im Sinne des Prostitutionsschutzgesetzes angemeldet.

Im Gegensatz zu der Arbeit an der Antoniusstraße sei die Arbeit hier oft mit Drogenkonsum verbunden, erzählt Nora vom Projekt "Liane" . Liane ist eine Schutz- und Anlaufstelle für Prostituierte in Aachen. Sie liegt in der Nähe des Kaiserplatzes und bietet seit Oktober 2022 auch eine Schutz- und Ruhewohnung, in der die Frauen sich ausruhen, waschen und einen Kaffee trinken können.

Werbetafel: "Gegen Gewalt an Menschen auf dem Strich"