In Mönchengladbach hat es in den vergangenen Monaten ungewöhnlich viele Vandalismus-Attacken auf Blitzer gegeben. Die Stadt als Betreiberin der Anlagen spricht von drei Fällen bei einem mobilen Blitzer, in zwei weiteren Fällen wurden demnach stationäre Geräte attackiert.

Polizeifeindlicher Slogan auf Mönchengladbacher Blitzer

Die Angriffe liefen unterschiedlich ab. In einigen Fällen wurde die Linsen der Blitzer so besprüht, dass sie keine vernünftigen Fotos von Temposündern mehr machen konnten. Einmal wurde laut der Stadt Mönchengladbach sogar ein Brandsatz in die Richtung des Geräts geworfen, einmal eine Scheibe eingeschlagen.

Außerdem sprühten die Unbekannten Slogans wie "Volksausbeuter" auf die Blitzer-Anlagen, andere richten sich teilweise direkt gegen die Polizei.

Die Polizei ermittelt

Die Stadt Mönchengladbach hat in allen Fällen Strafanzeigen gestellt. Die Polizei bestätigte, dass sie wegen der Attacken auf Blitzer ermittelt. Es sei noch nicht klar, ob für alle Fälle derselbe Täter verantwortlich ist.

