Schwer verletzt: Seniorin in Hilden aus dem Bus gedrängt

Am Nachmittag sei die Seniorin mit vielen anderen Fahrgästen im Linienbus 784 gefahren. An der Haltestelle "An der Gabelung" sei die Hildenerin von der Menschenmenge beim Aussteigen rausgedrückt worden und stürzte dabei auf ihre Schulter. Unter den Fahrgästen seien auch Schülerinnen und Schüler gewesen, so die Polizei Mettmann.

Zeugen versorgen verletzte Seniorin

Zeugen kümmerten sich um die verletzte Frau und riefen einen Krankenwagen. Die Verletzung waren so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die ausgestiegenen Fahrgäste seien nach dem Sturz der Frau verschwunden.

Die Polizei Mettmann ermittelt jetzt und sichtet auch Videomaterial aus dem Bus.