SEK gelingt Schlag gegen Drogenbande im Raum Köln

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat am Freitagabend (01.02.2019) in Meerbusch den Anführer einer Bande von Drogendealern festgenommen, die im Großraum Köln aktiv war. Gegen den 27-Jährigen und einen seiner ebenfalls festgenommenen Kuriere lagen bereits Haftbefehle vor, wie Polizei, Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Essen am Samstag (02.02.2019) mitteilten.

Marihuana, Amphetamine und 32.000 Euro Bargeld

Während des Zugriffs fanden die Beamten rund 20 Kilogramm Marihuana. Anschließend wurden zwölf Wohnungen in Köln und im Kreis Neuss durchsucht, bei der die Ermittler weitere fünf Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamin und 250 Gramm Kokain fanden. Außerdem wurden 32.000 Euro Bargeld, eine scharfe Pistole samt Munition und mehrere Mobiltelefone sichergestellt.

Mehr als ein halbes Jahr ermittelt

Der Bande wird vorgeworfen, wiederholt große Mengen Rauschgift in den Niederlanden erworben und dann nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Im Großraum Köln sollen die Täter die Drogen verkauft haben. Seit mehr als einem halben Jahr war eine eigens eingerichtet Ermittlungsgruppe von Zoll und Polizei dem 27-Jährigen und seinen Komplizen auf der Spur. Kurz vor der Festnahme war der 27-Jährige mit seinem Komplizen aus den Niederlanden nach Meerbusch gefahren.