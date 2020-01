Köln: Großeinsatz an Gesamtschule Mülheim

In Köln-Mülheim durchsuchen am Freitagmittag (24.01.2020) stark bewaffnete Spezialeinheiten der Polizei die 11. Gesamtschule Mülheim. In der Schule hat es eine Bombendrohung gegeben.

Betroffen ist der Standort in der Ferdinandstraße in Köln, in dem die Stufen fünf bis acht unterrichtet werden. Viele Kinder sind aus der Schule geflüchtet oder haben sich mit Lehrern in Klassenräumen eingeschlossen. Laut Polizei werden die Schüler betreut.

Rettungskräfte an der Köln-Messe

Eltern werden gebeten, zu der Sammelstelle für Kinder "Kongresscenter Eingang Nord" Nähe Messekreisel in Köln-Deutz zu kommen. Dort können sie ihre Kinder in Obhut nehmen.

Polizei im Großeinsatz

Nach Angaben der Polizei gibt es zurzeit keine konkreten Hinweise darauf, dass es tatsächlich eine Bedrohung gibt. Vorsorglich wird das Schulgebäude aber komplett von bewaffneten Kräften durchsucht.

Laut Polizei durchsuchen die Einsatzkräfte planmäßig Klasse für Klasse. Die Polizei bittet den Bereich rund um die Ferdinandstraße zu meiden, um die Ermittlungen nicht zu behindern.





Stand: 24.01.2020, 12:08