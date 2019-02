Bürgerbefragung zur Seilbahn in Wuppertal kommt

Groko war gegen Bürgerentscheid

Mehrere Versuche, die Bürger über das Projekt abstimmen zu lassen, waren zuvor am gemeinsamen Widerstand von CDU und SPD gescheitert. Sie argumentierten, bei solchen Projekten, die ein Planfeststellungsverfahren bräuchten, sei ein Bürgerentscheid nicht zulässig.

Bürgerbefragung mit Selbstverpflichtung

Die Bezirksregierung hatte alternativ eine Bürgerbefragung ins Spiel gebracht, an die die Ratsmitglieder aber nicht gebunden sind. Die Ratsmehrheit will sich nun aber trotzdem an das Ergebnis halten.

Stand: 26.02.2019, 07:38