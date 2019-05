Wuppertaler stimmen über Seilbahn ab

Seit 2014 wird in Wuppertal über den Bau einer Seilbahn diskutiert. Was die Bürger über dieses 82 Millionen Euro teure Projekt als Teil des öffentlichen Nahverkehrs denken, soll am späten Sonntagabend (26.05.2019) feststehen. Dann soll das Ergebnis einer Bürgerbefragung bekannt gegeben werden.