Lkw hat wohl die Lauge verloren

Auf der Autobahn war in der Nacht ein Auto ins Rutschen geratern und in die Leitplanke geschleudert. Die Polizei hatte an der Unfallstelle festgestellt, dass ein Lkw offenbar größere Mengen Seifenlauge auf der Autobahn verloren hat. Die Spur zieht sich über mehrere Kilometer.

Sieben Reinigungwagen unterwegs

Mit diesem Fahrzeug wird die Straße gereinigt

Auf der Autobahn sind am Morgen sieben Reinigungsfahrzeuge im Einsatz. Voraussichtlich wird es mehrere Stunden dauern bis die A57 komplett gereinigt ist. Die Autobahnpolizei geht davon aus, dass die A57 erst wieder am Nachmittag für den Verkehr geöffnet werden kann. Auf den Ausweichrouten Düsseldorf und Köln haben sich lange Staus gebildet.

Stand: 17.10.2019, 08:06