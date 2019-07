Seehofer besucht Terrorabwehrzentrum in Köln

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am Dienstag (02.07.2019) das Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum ( GETZ ) im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln besucht. Es war sein erster Besuch beim GETZ , angesiedelt beim Kölner Bundesamt für den Verfassungsschutz seit 2012. Und wohl kein zufällig gewählter Termin nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten. Eine gute Stunde besuchte er die Beamten und trat dann vor die Presse.