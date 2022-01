Wiederaufbaufonds für Flutopfer: Ein Viertel der Anträge noch nicht bearbeitet

Beantragung ein „bürokratisches Monster“

Insgesamt stehen in NRW 12,3 Milliarden Euro bereit. Seit Mitte September 2021 können Betroffene über ein Online-Portal ihren Antrag stellen. Die Grotens, 78 und 79 Jahre alt, kamen damit überhaupt nicht zurecht:

„Das ist ein bürokratisches Monster!“ Waltraud Groten

„Wir beide wären damit überfordert. Wir können zwar sagen: das und das ist kaputt – aber alles digital, das geht gar nicht! Da sind wir froh, dass unser Sohn das jetzt für uns macht", sagt Waltraud Groten

Am 6. Oktober schickte der Sohn den Antrag für seine Eltern ab – und die waren guter Dinge. Denn wenig später kam es zufällig zu einem Treffen mit NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach: Bei einem Ortstermin in Blessem sah die Ministerin sich die Folgen der Flutkatastrophe an, blickte in den Krater am Ortsrand – und traf dort auf die Grotens. Die erzählen, wie die Ministerin bei ihnen im Wohnzimmer stand, mit ihnen in den völlig zerstörten Garten ging und sich nach dem Antrag für den Wiederaufbaufonds erkundigte.

Hoffnung auf schnelle Hilfe wurde enttäuscht