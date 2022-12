Der letzte Tag im Sea Life Center Königswinter

Die größte Herausforderung ist der Umzug der Fische. Es sind rund 2.000 - dabei Katzenhaie, Rochen und Brassen. Sie alle gehen bald in speziellen Transportbehältern auf Reisen.

Einige Fische bleiben in NRW

Ein Großteil der Fische hat es nicht weit. Die Tiere kommen ins Sea Life Center Oberhausen, andere Fische reisen aber sogar bis nach Paris oder in ein Zentrum an der Ostsee. Danach lassen die Techniker das Wasser aus den riesigen Aquarien. Aber das ist auch nicht so einfach. Denn, würde man wie bei einer Badewanne den Stöpsel ziehen, gäbe es eine große Überschwemmung im Stadtgebiet von Königswinter. Die enormen Wassermassen werden nur langsam in die Kanalisation geleitet, jeden Tag eine begrenzte Menge.