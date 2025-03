Bis Ende 2022 haben im Sea Life Königswinter noch Rochen und Katzenhaie im Wasser ihre Bahnen gezogen. Jetzt könnte es in dem großen Gebäude direkt am Rhein bald interaktive Ausstellungen und Events geben. Denn die Stadt Königswinter hat einen Interessenten als möglichen Mieter gefunden, der wieder neues Leben in die Rheinallee 8 bringen soll.

Odysseum-Betreiber will nach Königswinter

Ausstellungen wie Harry Potter, Ramses oder die Marvel-Superhelden haben hunderttausende Besucher ins Kölner Odysseum gelockt. Verantwortlich dafür ist die Explorado Group, die ihren dortigen Hauptsitz aber bald verliert. Denn das heutige Museum soll bald schon zu einer Gesamtschule umgebaut werden. Wenn die aktuelle „Super Heroes“-Ausstellung um Spiderman, Hulk und Co im Juni endet, muss auch das Kölner Unternehmen ausziehen.

Konkrete Ideen noch geheim

Das sieht Königswinters Bürgermeister Lutz Wagner als ideale Chance. Die Ausstellungsmacher hätten ein innovatives Konzept für die Nutzung des ehemaligen Sea Life vorgelegt. „Mit jungen Ideen rund um Bildung und Tourismus“ , so Wagner, der sich für die Stadt und die ganze Region einen Schub erhofft. Was genau in den Räumen des früheren Aquariums passieren soll, wollen Stadt und Unternehmen aber noch nicht verraten. Man habe Geheimhaltung verabredet.

In jedem Fall wolle man „sowohl lehrreiche als auch unterhaltsame Inhalte in einem besonderen Kontext“ bieten und damit ein breites Publikum ansprechen, sagt Explorado-Chef Andreas Waschk. Für ihn ist die Entscheidung für Königswinter als neuen Standort „aus vielerlei Hinsicht reizvoll“ . Die historische Bedeutung des Ortes und seine anhaltende touristische Anziehungskraft biete „eine hervorragende Grundlage für innovative Projekte“ , glaubt Waschk.

Es könnte ganz schnell gehen