Geschäftiges Treiben vor einem Gladbacher Friseursalon am Freitagmorgen (15.11.2019). Inhaber Yves Klünder freut sich auf das neue Prinzenpaar des Karnevalverbands Mönchengladbach: "Ich halte es für eine tolle Idee, dass es mal anders ist als sonst."

Anders ist in diesem Jahr einiges. Zum ersten Mal gibt es in Mönchengladbach keine Prinzessin Niersia, sondern einen Prinzen Niersius. Thorsten Neumann nimmt diese Rolle ein an der Seite seines Ehemannes Prinz Axel I. Ladleif. Am Freitag (15.11.2019) beginnt mit der Prinzen-Proklamation ihre Amtszeit offiziell.

"Einfach nur Spaß an der Freud'."

Das Prinzenpaar Thorsten Neumann (Mitte) und Axel Ladleif (rechts)

Die Vorbereitung des großen Tages beginnt beim Friseur. Auch beim Haarewaschen tragen sie ihre rote Nase. Bei fast allen öffentlichen Auftritten wird sie getragen und für den Notfall sind immer ein paar "Ersatz-Nasen" in der Tasche.



Mit ihrem Umzug nach Mönchengladbach kam in den beiden die Begeisterung für den Karneval auf. Schnell wurden sie Mitglieder der Prinzengarden in Mönchengladbach und Mönchengladbach-Rheydt. "Einfach nur aus Spaß an der Freud." , so wollen sie ihre Session verleben.

Erstmalig zwei Ornate

Die Frisur sitzt und nach einer herzlichen Verabschiedung geht es zur Anprobe der Ornate. Erstmals gibt es zwei Ornate im Mönchengladbacher Karneval. Eins für den Prinzen und eins für Prinz Niersius Thorsten.