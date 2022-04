Missbrauchsvorwürfe: Ehemaliger Schwimmtrainer in Köln angeklagt

Er soll bei verschiedenen Gelegenheiten Jungen, die er durch seine Tätigkeit in einem Schwimmverein kennengelernt hatte, sexuell missbraucht haben.

Sieben Taten in der Anklageschrift

Mit seinem Verteidiger betritt der Angeklagte, der auf freiem Fuß ist, den Gerichtssaal. Er verdeckt sein Gesicht vor den Fotografen und Kameraleuten mit einem Rucksack. 38 Jahre ist der gelernte IT -Fachmann alt. Lange Zeit war er in einem Wassersportverein im Kölner Süden als Trainer, Jugendwart und Technischer Leiter tätig. Nun ist er vor dem Kölner Landgericht angeklagt. Der Vorwurf: schwerer sexueller Missbrauch an Kindern.

Die Staatsanwältin listet in ihrer Anklageschrift sieben Taten auf. In seiner Wohnung, auf einem Campingplatz und bei einem Trainings-Wochenende im Sauerland soll der Mann zwei Jungen, die ebenfalls in dem Verein trainierten, sexualisierte Gewalt angetan haben.

Angeklagter räumt Taten teilweise ein

Der Angeklagte räumt die Vorwürfe zum größten Teil ein. Er wolle den beiden Betroffenen, die im Tatzeitraum elf bis 15 Jahre alt gewesen sein sollen, eine Zeugenaussage vor Gericht ersparen. In seiner Vernehmung gibt es allerdings Erinnerungslücken und andere Darstellungen. Deshalb beschließt die vorsitzende Richterin, die beiden mittlerweile jungen Männer trotzdem zu laden.

Angeklagter war mit Vater der Betroffenen befreundet

Der 38-Jährige sprach davon, dass die sexuellen Handlungen einvernehmlich passiert seien. Er sagte auch, dass er davon ausging, dass die Kinder damals älter gewesen seien. Laut Staatsanwaltschaft war der Tatzeitraum zwischen 2011 und 2014.

Mit dem Vater der Betroffenen, die Brüder sind, sei der Angeklagte sogar befreundet gewesen. Insgesamt sind für diesen Prozess vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll Mitte Mai gesprochen werden.

