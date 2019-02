Ein Schwertransport, der am Mittwoch auf seinem Weg in eine Mönchengladbacher Brauerei in Neuss gestrandet war, konnte erst in der Nacht zum Freitag (22.02.2019) seine Fahrt fortsetzen. Der 25 Tonnen schwere Biertank hatte seine Tour an einer Hauptverkehrsstraße in der Nordstadt unterbrechen müssen. Er war nicht an einer Ampel vorbeigekommen.