Velbert: Frau bei Raubüberfall verletzt

In Velbert ist am Samstagabend (13.01.2018) eine 53-Jährige verletzt worden. Zwei Männer hatten die Frau in einem Waldstück in der Innenstadt in gebrochenem Deutsch angesprochen und ihr Handy und Geld gefordert.

Hund verhindert Schlimmeres

Als sich die Frau weigerte, schlug einer der Männer ihr mit der Faust ins Gesicht. Erst als der Hund der Velberterin die Männer ansprang, stießen sie die Frau eine Böschung herunter und flüchteten ohne Beute.

Laut Polizei lief der Hund der Velberterin Tätern auch noch kurz hinterher, nachdem er vermutlich einen der beiden gebissen hatte. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, das sie nach kurzer Behandlung wieder verlassen konnte.

Stand: 14.01.2018, 17:11