Wuppertal: Schwebebahn wird zum Klassenzimmer

Die Wuppertaler Realschule Vohwinkel bekommt am Donnerstag (21.02.2019) ein ungewöhnliches Klassenzimmer geliefert: eine ausrangierte Schwebebahn.

Am Vormittag wird die Schwebebahn in Teilen zerlegt per LKW zur Realschule transportiert, wo sie anschließend per Kran über die Schule in den Hof gehoben wird. Die Aktion, die die Schule "das schwebende Klassenzimmer" genannt hat, können sich die Schüler aus der Nähe ansehen.

Über 20.000 Euro für Bahn, Transport- und Baukosten

Die Schule hat den blau-orangen Zug von den Stadtwerken für 5000 Euro gekauft. Inklusive Transport und Fundament kostet das außergewöhnliche Klassenzimmer mehr als 20.000 Euro. Finanziert hat die Schule das aus Spendengeldern und dem Erlös eines Sponsorenlaufs.

Ihren neuen Platz findet die alte Bahn im Schulgarten. Im Sommer soll das "schwebende Klassenzimmer" dann fertig eingerichtet sein.

Stand: 21.02.2019, 07:35