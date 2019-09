Wieder Panne bei Wuppertaler Schwebebahn

Die Wuppertaler Schwebebahn stand am Mittwochabend (25.09.2019) fast eine Dreiviertelstunde lang still. Bei einem Wagen waren kurz vor der Station Ohligsmühle in Elberfeld die Monitore ausgefallen. Der Fahrer war kurze Zeit im Blindflug, dann stoppte das neue Sicherheitssystem automatisch den Waggon. Er musste schließlich von einer anderen Bahn in die Station geschoben werden.

Neues Betriebssystem macht Probleme

Die übrigen Schwebebahnen mussten so lange in den Stationen warten. Seitdem die Schwebebahn Anfang September eine neue Software bekommen hat, gibt es immer wieder Probleme. Mitte September (20.09.2019) schlug ein Fahrgast eine Scheibe ein, weil er nicht in der Bahn warten wollte, die wegen einer technischen Störung festhing.