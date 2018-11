Schwebebahn: Staatsanwaltschaft überprüft Strecke

Nach dem Schwebebahn-Unfall am Sonntag (18.11.2018) überprüft die Wuppertaler Staatsanwaltschaft die Strecke. Bei einer Inspektionsfahrt am Donnerstag (22.11.2018) wollen die Ermittler sich die Stelle angucken, wo die Stromschiene vom Gerüst gefallen ist.

Nach der Ursache wird noch gesucht

Die Ursache des Unfalls ist weiterhin unklar. Nur in einem sind sich die Wuppertaler Stadtwerke sicher: Die Stromabnehmer am Schwebebahnwagen, die 2013 einen ähnlichen Vorfall verursacht hatten, seien wohl dieses Mal nicht schuld. Auch die Aufhängung der Stromschiene sei es nicht gewesen, so die Einschätzung der Stadtwerke. Sie sei stabil und werde regelmäßig gewartet.

Entschädigungen für Fahrgäste

Die Schwebebahn fährt mindestens bis Ende des Jahres nicht. Dafür wollen die Stadtwerke die Fahrgäste entschädigen: Wer seine Schwebebahn-Fahrkarte über die Stadtwerke-App gekauft hat, bekommt 10 Euro gutgeschrieben. Außerdem ist am verkaufsoffenen Sonntag, dem 9. Dezember, die Fahrt mit allen Bussen der Wuppertaler Stadtwerke kostenlos.