Dramatische Schwanenrettung an der Sieg

Mit einem Trick fängt der Tierretter den Schwan

Schwäne lassen Menschen ungerne an sich heran. Sie haben viel Kraft. Manchmal brechen sie sogar Arme, wenn sie sich wehren.

Tierretter Marcus Barke streute Maiskörner ins Wasser. Das lockt Schwäne zuverlässig an. Und sie müssen die Maiskörner unter Wasser am Grund suchen und fressen. In diesem kurzen Moment sind sie blind für den Zugriff. Markus Barke packte den Hals des Tieres und zog es aus dem Wasser. Zusammen mit seinem Kollegen drückte er dann den Schwan zu Boden. Das Tier war bewegungsunfähig und konnte dadurch in aller Ruhe untersucht werden.

Gefährliche Teile werden erfolgreich entfernt

Nach einer Minute war der Angelhaken samt Schnur gefunden. Nach einer weiteren waren die gefährlichen Teile entfernt. Spaziergängerin Bremm hat zugeschaut und sich gefreut. Danach wurde sie von dem Tierretter gelobt. Sie habe alles richtig gemacht. Es sei wichtig, in solchen Fällen so schnell wie möglich Fachleute zu alarmieren. Denn jede Stunde zähle. Das Tier hätte sich verletzen und strangulieren können. Das war zum Glück nicht passiert. Und der befreite Schwan konnte schließlich mit seiner Schwänin das Nest für den Nachwuchs zu Ende bauen.

