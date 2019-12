Stromausfall in Schwalmtal

In Schwalmtal ist am Sonntag (08.12.2019) ein Holz-Strommast umgefallen, laut Feuerwehr vermutlich wegen starkem Wind. Rund 500 Haushalte in den Gemeindeteilen Hehler, Leloh und Fischeln sind den Angaben zufolge seitdem ohne Strom.

Reparatur dauert noch

Der Energieversorger "Westnetz" ist vor Ort. Bis die Versorgung wieder hergestellt ist, könne es aber einige Stunden dauern, hieß es am Mittag.

Die Feuerwehr hat ihren Einsatzleitwagen im Stadtteil Hehler an den Platz am Ehrenmal gestellt. Bürger, die Fragen haben, können sich an die Feuerwehrleute dort wenden.