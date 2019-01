Schießerei in Nähe des Kölner Hbf: Eine Festnahme

Am Freitagnachmittag (04.01.2019) hat es im Kunibertviertel in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs einen Schusswechsel gegeben. Laut Polizei wurde ein 29-Jähriger vorläufig festgenommen, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug und im Verdacht stand, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Es gebe deutliche Hinweise darauf, dass es sich um einen Streit im Rockermilieu gehandelt haben könnte.

Lautstarker Streit

Mehrere Zeugen bemerkten gegen 14 Uhr einen lautstarken Streit, der im Erdgeschoss eines Hauses in der Altenberger Straße begann und sich auf die Straße verlagerte. Dort fielen nach derzeitigem Ermittlungsstand die Schüsse.

Mann mit Schusswaffe vorläufig festgenommen

Das Viertel wurde abgesperrt

Nach WDR -Informationen floh der 29-Jährige vom Tatort zu Fuß, wurde aber am Hauptbahnhof gestoppt und vorläufig festgenommen. Ein weiterer Fußgänger rannte in Richtung Rheinufer weg. Nach einer Frau und einem Mann, die mit dem Auto davon fuhren, wird gefahndet.

Kunibertviertel abgesperrt

Teile des Kunibertviertels wurden gesperrt. Dort wurde das Wohngebäude von Spezialeinheiten der Polizei durchsucht, weitere Beteiligte wurden aber nicht gefunden. Außerdem wurde die Sperrung mit Ausnahme der Altenberger Straße aufgehoben.

Stand: 04.01.2019, 18:14