In diesem Jahr steht das Bonner Schumannfest ganz im Zeichen des 200. Geburtstags von Clara Schumann. Unter dem Motto "Geliebte Clara" wird die berühmte Pianistin vom 1. bis zum 16. Juni (2019) mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert.

Viele Events zu Ehren der Musikerin

Geplant sind Liederabende, Konzerte, ein Musical des Bonner Clara-Schumann-Gymnasiums und Kinofilme zu ihrem Leben. Zu Gast sind vor allem junge Nachwuchsmusikerinnen – darunter die gefeierte junge deutsche Pianistin Katharina Treutler. Ein weiterer Höhepunkt ist ein Gesangswettbewerb für junge Bonner im Alter von 6 bis 17 Jahren.