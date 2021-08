Schulauftakt nach Hochwasser: Wie Schleiden, Stolberg und Eschweiler ins neue Schuljahr starten

Schleiden:

Die Stadt in der Eifel hat das Hochwasser besonders schwer getroffen. Nur die Realschule wurde verschont. Am Schulzentrum mit der Katholischen Grundschule und der Astrid-Lindgren-Förderschule in direkter Nachbarschaft sind Aula, Erdgeschoss mit Schulverwaltung sowie die angrenzende Turnhalle mit Wasser vollgelaufen.

Wegen des beträchtlichen Schadens haben sich Stadt und Schulträger darauf verständigt, an diesen beiden Schulen mit ein paar Tagen Verzögerung ins neue Schuljahr zu starten. Zu umfangreich waren die notwendigen Arbeiten, um alles zügig wiederherzustellen. Zwar sind die meisten Klassenräume verschont geblieben, doch es fehlt nach wie vor an praktischen und handwerklichen Materialien – Dinge, die an einer Förderschule um einiges wichtiger sind, als an anderen Schulen. Einschulungen an Grund- und Förderschule sind für den 24.08. geplant.

Pünktlich startet dagegen das Schleidener Johannes-Sturmius-Gymnasium ins neue Schuljahr. Hier sind glücklicherweise nur die Kellerräume überflutet worden, sämtliche Klassen- und Arbeitsräume sind in oberen Etagen untergebracht. Dafür ist die Sporthalle, direkt am Fluss Olef gelegen, schwer beschädigt worden und noch monatelang nicht nutzbar. Sportunterricht soll laut Schulleitung in abgespecktem Rahmen in Nachbarorten wie Vogelsang oder Hellenthal stattfinden.

Stolberg:

Hier sind vier Schulen, davon drei Grundschulen, durch das Hochwasser beschädigt worden. An allen geht es am Mittwoch trotzdem wieder regulär los. Probleme gibt es noch bei WC-Räumen, Mensen sowie Lehrer- und einzelnen Klassenzimmern, zudem ist auch eine Ganztagsbetreuung an den Grundschulen zunächst nicht überall möglich. Die Stadt hilft vorerst mit Containern aus. Die Schäden an den vier Stolberger Schulen werden auf über sechs Millionen Euro geschätzt. Unterstützung gibt es von der Stadt Dinslaken, die mit Tischen und Stühlen aushilft.

Eschweiler:

Mit der Realschule Patternhof ist die größte Realschule Nordrhein-Westfalens schwer vom Hochwasser betroffen. Knapp 1.000 Schülerinnen und Schüler müssen sich übergangsweise an eine neue Heimat gewöhnen: Die Stadt Würselen stellt ihre alte, zuletzt leerstehende Realschule zur Verfügung. Schulleiterin Michaela Silbernagel weiß, dass nicht sofort alles reibungslos funktionieren kann: „Wir brauchen alle am Anfang Geduld. Wir brauchen die gegenseitige Hilfe, weil es kann und es wird in den ersten Tagen und Wochen holprig werden an der einen oder anderen Stelle. Aber das darf so sein. Das ist etwas, was ich allen mit auf den Weg geben werde.“

Voraussichtlich das ganze kommende Halbjahr werden täglich hunderte Schülerinnen und Schüler per Bus von Eschweiler nach Würselen gebracht. Die Stadt Eschweiler bezahlt diesen Transport fürs Erste aus eigener Tasche, sagt Bürgermeisterin Nadine Leonhardt.

Aber auch andere Schulen müssen zunächst umplanen. So starten drei Eschweiler Schulen später – die Willi-Fährmann-Förderschule, die GGS Weisweiler und die Hauptschule – ins neue Jahr und ebenfalls an Ausweichstandorten, z.B. in Aachen und Aldenhoven.

Stand: 18.08.2021, 06:00