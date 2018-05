Ermittlungen nach tragischem Tod eines Siebenjährigen in Köln

Einen Tag nach dem tragischen Tod eines Siebenjährigen, der in Köln von einem Müllwagen erfasst worden war, laufen die Ermittlungen zur Unfallursache auf Hochtouren. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstag (29.05.2018) auf WDR -Anfrage, dass der bereits am Montag (28.05.2018) sichergestellte Müllwagen weiter auf Unfallspuren untersucht wird.

Die Ergebnisse der Spurensicherung würden an einen Sachverständigen weitergeleitet, der ein Gutachten zum Unfallhergang erstellen soll. Gegen den 37-jährigen Fahrer des Müllwagens werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, so der Sprecher weiter.

Müllwagen erfasste Kind

Der Siebenjährige war am Montagmorgen mit seinem Vater auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Vater voraus und überquerte im Stadtteil Widdersdorf eine Straße, als der hinter ihm nach rechts abbiegende Müllwagen das Kind erfasste. Ein Notarzt, der per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen wurde, konnte nur noch den Tod des Jungen feststellen.