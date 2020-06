Für die Stadt Köln wird es ein Mammutprojekt: Bis zu 1,7 Milliarden Euro will sie bis Ende 2027 ausgeben. Überall in der Stadt werden Schulen saniert, erweitert und neu gebaut. Der Stadtrat soll am Donnerstag (18.06.2020) darüber abstimmen.

Schulen in ganz Köln werden saniert

Grundstück für Schulgebäude und Turnhallen

24 Schulen sollen saniert oder erweitert werden, neue Turnhallen entstehen für Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien in der Innenstadt und in den Stadtteilen Nippes, Porz und Mülheim. Oberbürgermeisterin Henriette Reker erklärte, die Stadt brauche schnellstmöglich zusätzliche und moderne Schulen. Allein in diesem Jahr seien 76 Schulbauprojekte in Planung und Bau. Mit Sonderprogrammen wie dem geplanten wolle man deutlich schneller werden.

Tausende neue Schulplätze entstehen

In den kommenden zehn Jahren fehlen der Stadt nach eigener Berechnung rund 50 neue Schulen. Besonders an den Gymnasien und Gesamtschulen sei die Lage angespannt. Da diese Schulformen nach wie vor besonders gefragt sind, müssten mehr Klassen gebildet werden. Laut Stadt Köln werden mehr als 13.000 Schulplätze gesichert oder zusätzlich geschaffen.

Zwei neue Gesamtschulen geplant

Das Schulbaupaket sieht deshalb auch den Bau zwei neuer Gesamtschulen vor. Eine soll in Deutz südlich der Serverinsbrücke entstehen, die andere in Ossendorf am Butzweiler Hof. Hier sind neben einem Neubaugebiet ein Schulgebäude und fünf Turnhallen in Holzbauweise geplant. In unmittelbarer Nähe baut die private "Internationale Friedensschule Köln" mit einem Investor ebenfalls eine neue Schule. An den beiden neuen Gesamtschulen in Ossendorf und Deutz sollen gut 2.000 Kinder unterrichtet werden können, verspricht die Stadt.