Reportage: Der chaotische erste Tag an den Schulen

Kurz vor halb acht - Es ist dunkel, kalt und leer vor dem Gymnasium Bayreuther Straße in Wuppertal. In den meisten Klassenräume brennt noch kein Licht. Vereinzelt schlurfen die Schulkinder mit dicken Winterjacken und Masken die Straße zum Gymnasium herunter. In 20 Minuten beginnt der Unterricht.

" Vorher habe ich mich gefreut, wenn ich Homeschooling machen konnte. Jetzt finde ich es aber in der Schule besser. Dann kann man auch mal seine Freunde was fragen und man macht nicht alles alleine ", erzählt Henri Hager auf dem Weg zum Unterricht. Er ist in der sechsten Klasse und müsste eigentlich nicht am Unterricht teilnehmen. Aber seine Eltern sind berufstätig und haben entschieden, dass Henri heute zur Schule geht.

Eltern sollen sich für Präsenz- oder Onlineunterricht entscheiden

Ein Drittel der Schüler in den Klassen sind gekommen

Während die Schüler zum Unterricht gehen, laufen im Sekretariat die Telefone heiß. " Sie haben ihr Kind als kommend eingetragen, kommt sie denn noch? ", fragt die Sekretärin. Die Information, dass die Eltern sich zwischen Präsenz- oder Onlineunterricht bis zu den Ferien festlegen müssen, sei bei vielen untergegangen. Deswegen müsse sie jetzt viel telefonieren und nachfragen, wo die Schüler sind. Bisher ist ein Drittel der Schüler im Gymnasium erschienen.

Auch für Eltern keine leichte Entscheidung

500 Meter weiter in Wuppertal: An der Grundschule Marienstraße sind die Schulklassen schon zur Hälfte gefüllt. Die Fenster weit geöffnet an Einzeltischen sitzend werden die Aufgabenblätter verteilt. Ein Junge packt seine Schulsachen zurück in den Tornister. Kurz vor Unterrichtsbeginn holt die Mutter Victoria Bukoroso ihren Sohn aus der Klasse. Sie hat sich kurzfristig umentschieden.