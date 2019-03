Mathematikunterricht mit App und Beamer

Mit Zirkel und Geodreieck zeichnen die Schüler in Steinfeld zwar auch noch, aber eigentlich arbeiten sie lieber mit der App auf ihrem Tablet. Jeder Schüler bekommt in der 7. Klasse ein eigenes Gerät und behält es bis zum Abitur. In den Klassenräumen gibt es neben der Tafel auch einen Beamer oder einen großen Bildschirm, auf dem die Lehrinhalte präsentiert werden.

Im Sportunterricht können die Schüler ihre Volleyballtechniken per Videoanalyse verbessern oder in Geschichte Fakten zur Französischen Revolution recherchieren. Digitale Kompetenz will man den Kindern früh vermitteln und sie damit auf das Berufsleben vorbereiten.

Schulen fehlt es oft an digitaler Grundausstattung

So wie das Hermann-Joseph-Kolleg in Kall sind nur wenige Schulen in Deutschland ausgerüstet. Nach einer aktuellen Umfrage von Bitkom verfügt die Mehrzahl der Schulen über wenig bis gar keine technische Ausstattung. Häufig scheitert es schon an einer guten WLAN-Verbindung. Dabei würden mehr als die Hälfte der befragten Lehrer gerne häufiger mit digitalen Medien arbeiten.

Als weitere Smart School in NRW wurde auch das Evangelisch Stiftische Gymnasium Gütersloh ausgezeichnet.