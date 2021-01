So bereiten sich Schulen in NRW auf den Distanzunterricht vor

Kirsten Küpper, Schulleiterin St. Peter-Grundschule, Düsseldorf

Kirsten Küpper

" Es wird bei uns digitale Formen geben, bei den Älteren 2-3 Videostunden in der Woche, in der übrigen Zeit sollen sie selbstständig Aufgaben lösen. Aber längst nicht alle Familien haben die nötige technische Ausstattung, deswegen wird es an der Schule auch eine so genannte Distanzkiste geben, in der Arbeitsblätter abgegeben und abgeholt werden können ", erklärt Kirsten Küpper für ihre Düsseldorfer Grundschule.

" Die Kollegen werden auch viel telefonieren, um Kontakt zu den Kindern zu halten. Von einer guten Vorbereitung auf Distanzunterricht sind wir weit entfernt, aber wir geben unser Bestes, was eben personell und technisch möglich ist ."

Video starten, abbrechen mit Escape Kein Präsenzunterricht: Herausforderung für Schulen und Eltern . Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 14.01.2021. WDR. Von Martina Koch.

Jürgen Weitz, Schulleiter Dieter-Forte-Gesamtschule, Düsseldorf

Jürgen Weitz

" Da wir immer wieder Quarantänefälle hatten, haben wir inzwischen schon eine gewisse Routine, was Distanzunterricht angeht. Wir wissen, wo die Knackpunkte liegen, zum Beispiel, die Schüler nicht mit Materialien zu überfrachten. Jetzt soll pro Fach und Klasse eine Videokonferenz in der Woche stattfinden, in der Aufgaben besprochen und Fragen geklärt werden sollen. "