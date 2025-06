Junge Menschen sollten möglichst früh lernen, wie sie mit ihrem Geld umgehen. Während die Schuldnerberatung früher in Schulen Unterrichtsstunden gegeben hat, fehle dafür heute das Geld. Dabei trieben besonders Online-Geschäftsmodelle schon Teenager in die Schuldenfalle.

Besondere Gefahr: Ratenkäufe

Online-Shops und Finanzdienstleister werben mit Ratenkäufen nach dem Prinzip "Shoppe jetzt – zahle später“. Der Wunsch, mit anderen Schritt zu halten, verleite viele Teenager so zu unüberlegten Käufen. Am Ende verlören viele den Überblick über ihre finanziellen Verpflichtungen.

" Das Problem ist, dass man sehr schnell im Internet Angebote sieht, die verlockend sind. Und die man im Grunde schon über Instagram mit einem Klick auf Kaufen drücken kann und dann auch - noch schneller- auf Ratenzahlung und Ratenpause kommen kann, die auch erhebliche Kosten verursachen “, sagt Anke Lichte von der Schuldnerberatung der Diakonie.

Betroffen sind auch Ältere

Im letzten Jahr hat die Wuppertaler Diakonie 1.200 Fälle betreut, darunter zunehmend Jüngere. Aber auch ältere Menschen sind von dem Phänomen betroffen. Oft reiche es für sie nicht mehr für den Kauf von Lebensmitteln oder die Miete. Der Einstieg in eine Abwärtsspirale, an deren Ende das Inkassobüro wartet. Mittlerweile gilt jeder zehnte Deutsche als überschuldet.

Mehr Bildung

Die Schuldnerberater fordern deshalb mehr Aufklärung in finanziellen Fragen. In vielen Elternhäusern fehle das nötige Wissen. Auch, weil sich die Geschäftsmodelle sehr schnell ändern. Bei Jüngeren sollten deshalb die Schulen entsprechende Angebote machen, bei Älteren sei dies auch in Altentreffs, Heimen oder Cafés möglich.

Auch Rebekka Heukelbach hält mehr Aufklärung für nötig. Die junge Frau ist ebenfalls überschuldet. Wir treffen die 24-jährige in der Sprechstunde der Diakonie. Ihre Mutter, erzählt sie, habe ihr anfangs beigebracht, mit ihrem Taschengeld gut zurecht zu kommen. " Mehr schulische Angebote würden aber sicher helfen, finanzielle Probleme bei jungen Leuten zu verhindern “, glaubt auch sie.

Koalition will kostenlose Schuldnerberatung

CDU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag Hilfe versprochen. Sie planen eine kostenlose Schuldnerberatung. " Wenn die kommt, ist das sicher ein bedeutender Schritt “, glaubt Anke Lichte von der Diakonie. " Vor allem, weil auch in der Mittelschicht Menschen überschuldet sind, die bislang keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung haben. Noch besser wäre es aber, auch in die Bildung zu investieren, um die Menschen zu schützen, bevor sie in die Schuldenfalle geraten “.

