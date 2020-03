In einem Gewerbegebiet in Spich hatte die Busfahrerin an an einer Kreuzung dem Lkw die Vorfahrt genommen, so sagt die Polizei nach Auswertung der ersten Spuren.

Der Lkw ist dem Bus daraufhin in die Seite gefahren und beschädigte diese stark. Der Bus kam ins Schlingern und fuhr dann auf einem Grünstreifen gegen einen Baum. Im Bus waren 28 Schulkinder, zwei Lehrer und weitere fünf Fahrgäste. Ein Dutzend Rettungswagen sind vor Ort. Die Polizei ist zur Unfallaufnahme mit einen Spezialteam aus Köln gekommen.