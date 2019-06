Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und prüft, ob es eine Verbindung zwischen beiden Bränden gibt. Das Feuer in der Grundschule ist am Samstagabend gegen 21 Uhr bemerkt worden. Als die Feuerwehr vor Ort ihren Einsatz vorbereitete, stand bereits das Dach in Flammen. Das halbe Schulgebäude brannte in voller Ausdehnung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Aufgrund der sich schnell entwickelnden Lage wurden weitere Einsatzkräfte der kreisangehörigen Städte sowie aus der Landeshauptstadt Düsseldorf nach Erkrath geschickt.

Rund 150 Einsatzkräfte kämpften am Sonntagmorgen (02.06.2019) an der Grundschule immer noch gegen die Flammen. Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehr noch den ganzen Tag dauern. Zwei Brandschützer verletzten sich leicht, einer kam in ein Krankenhaus.

Verwaltungstrakt bleibt verschont

Während das halbe Schulgebäude in voller Ausdehnung brannte, konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf den Verwaltungstrakt der Schule verhindern.

Das Feuer an der Hauptschule eine Nacht zuvor verlief glimpflicher. Dort konnte das Übergreifen des in einem Klassenzimmer des ersten Obergeschosses ausgebrochenen Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Durch die Flammen und Vandalismus sei aber ein Schaden von bis zu 60.000 Euro entstanden.