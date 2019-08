Am Samstag (24.08.2019) starten in Neuss die Umzüge des Bürger-Schützenfestes, des größten Stadtschützenfestes der Welt. In diesem Jahr marschieren mehr als 7.700 Teilnehmer bei der Königsparade den Markt hinauf. In den Reihen der Schützen: keine einzige Frau. Weibliche Teilnehmer gibt es lediglich in den Musikkapellen. Woher kommt das? Und ist das überhaupt noch zeitgemäß?