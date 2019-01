Köln: Mehrere Schüsse auf Spielhalle

Unbekannte haben in Köln mehrere Schüsse auf eine Spielhalle abgegeben. Die Projektile seien zwischen Knie- und Kopfhöhe in dem Gebäude eingeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag (06.01.2019) über den Vorfall von Freitagabend mit. Einige Geschosse durchschlugen die Glasscheiben. Auf der Straße wurden zahlreiche Patronenhülsen gefunden. Zur Tatzeit seien 15 bis 20 Gäste anwesend gewesen. Es sei niemand verletzt worden, berichtete die Polizei über den Einsatz im Stadtteil Buchheim.

Weitere Schüsse in der Innenstadt

Bereits wenige Stunden zuvor waren am Freitagnachmittag in der Kölner Innenstadt nahe dem Hauptbahnhof mitten auf der Straße Schüsse gefallen. Verletzt wurde niemand. In der Nähe wurde ein 29-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.